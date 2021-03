Racha no G3? Sarah e Gilberto perdem seguidores enquanto Juliette ganha

Após a eliminação de Lumena no paredão desta terça-feira (2), cada um do G3 do “Big Brother Brasil 21” lidou de forma diferente com a saída da baiana. Juliette caiu no choro no jardim, sozinha, Gilberto se mostrou muito abalado com a saída da amiga, e Sarah se ocupou em consolar o pernambucano, que estava aos prantos.

A distância entre os três acendeu um alerta para os fãs do grupo, que pode se rachar.

Enquanto a Juliette estava chorando no canto, quem foi acolher ela é a Carla Diaz, que viveu na pele a perseguição que a Lumena fez. Gilberto e Sarah não se importam com Juliette, não tem G3 e é preciso aceitar isso de uma vez por TODAS. #bbb21 pic.twitter.com/3WRC9oEXAb — Yan 🌵 (@yankisner) March 3, 2021

O trio chegou a se desentender na tarde de terça e o público deu a resposta pelas redes sociais. O número de seguidores no Instagram de cada brother tem sido um termômetro sobre a aceitação de cada um pela audiência fora da casa.

Gilberto e Sarah viram seus números de seguidores caírem, enquanto os seguidores de Juliette seguem crescendo. A alta indica que os fãs acharam que a paraibana tinha razão em seus argumentos.

Decisivo

Após a exibição da cena em que Gil e Sarah se juntaram a Lumena para fazer críticas a Juliette, o economista já perdeu mais de 8 mil seguidores. A consultora de marketing perdeu mais de 10 mil seguidores.

Após a briga da Juliette com os outros membros do G3, ela dispara enquanto Sarah e Gil perdem seguidores



Gente? #BBB21 pic.twitter.com/NbdCk1pfvb — PEDRAO modo #BBB21 (@Itspedrito) March 3, 2021

No momento, Gil soma 6,7 milhões de fãs na rede social, e Sarah tem 8,8 milhões. Juliette já alcança 11,9 milhões.