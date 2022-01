Queridômetro do BBB 22 mexe com Bárbara: 'Graças a Deus estou imune. Se não, o meu estaria na reta'

A reunião na sala para acompanhar o Queridômetro - painel que dá um parecer do quanto cada brother está gostando dos companheiros no "Big Brother Brasil 22"- terminou com especulações e conclusões. Uma delas foi de Bárbara Heck, que comentou com Laís Caldas e Rodrigo Mussi que, se não estivesse imune, provavelmente passaria a ser uma forte candidata para ir ao paredão.

Durante a conversa, Bárbara falou: "Eu vou fazer um balanço das minhas carinhas até domingo pra ver. Graças a Deus estou imune, mas, se não, o meu estaria na reta".

VEJA MAIS

Rodrigo acompanhou o mesmo raciocínio e também se apontou como nome provável para o paredão: "Eu estou na reta, eu acho". No entanto, Laís retrucou para Bárbara: "Te achei interagindo muito mais com todo mundo desde ontem".

Ao ouvir os comentários, Bárbara desabafou: "Eu até falei no Queridômetro, eu até me senti melhor com a casa. Parece que as pessoas tão me respeitando mais. Me senti mais acolhida pela casa. Mas parece que eu senti errado".