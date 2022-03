Quem está no paredão do BBB 22 desta semana?

O décimo paredão do BBB 22 já está formado. Lucas, Paulo André e Pedro Scooby formam o trio que está na berlinda desta semana. Eliezer também foi parar no paredão, mas escapou da votação popular no jogo do “bate-volta”.

Como foi a formação do paredão?

O anjo Paulo André deu o colar da imunidade para Arthur Aguiar.

A líder Linn da Quebrada indicou Paulo André, com quem não tem muita afinidade, apesar de ter desistido da prova de liderança para beneficiar a participante.

O mais votado no confessionário, Lucas, teve o direito a um contragolpe. Lucas escolheu Eliezer. "Por motivos estratégicos e não tem mais o que falar", explicou o engenheiro.

Eliezer, Lucas e Pedro Scooby participaram da prova bate e volta. Eliezer superou os adversários e escapou do paredão.

Como foi a votação da casa?