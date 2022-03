Quem continua na Prova do Líder do BBB 22? Veja os detalhes da disputa pela imunidade e liderança

A Prova do Líder do BBB 22 já completa 9 horas de duração. Com uma dinâmica de resistência, os brothers estão enfrentando vento, chuva, calor e frio para permanecer na disputa pela imunidade, VIP e poder de indicar alguém ao paredão. A competição, patrocinada pela Avon, consiste em ficar segurando em um batom gigante, sem poder soltar, agarrar com a perna ou se pendurar na estrutura. Nove brothers permanecem na prova. Confira:

Quem saiu da prova do líder?

Assim que a dinâmica estava prestes a completar oito horas de duração, Gustavo desistiu. O brother alegou que está “com necessidades fisiológicas”. Arthur Aguiar foi o segundo a sair da prova, após ser desclassificado por apoiar o joelho na estrutura de acrilico.

Veja quem continua até o momento:

- Natália

- Lucas

- Eslovênia

- Douglas Silva

- Linn

- Jessilane

- Eliezer

- Pedro Scooby

- Gustavo

- Paulo André

