'Quarta eu não venho', diz Ana Maria Braga para fugir de café com Karol; veja

A apresentadora Ana Maria Braga disse que não irá trabalhar na quarta-feira (24). O motivo? Fugir da convidada do tradicional café da manhã com o eliminado do "BBB21" no Mais Você. Karol Conká, participante vista como vilã da temporada, é a favorita do público a deixar a casa em paredão com Gil e Arthur.

"Vou dizer que trabalhei muito hoje, estou esgotada. Amanhã faço um bico. E na quarta-feira, eu digo: ah, não sei, não venho", disse, em tom de brincadeira, após mostrar um raio-X da semana do reality, com as brigas e a formação da berlinda de ontem (21).

Ana Maria dizendo que vai pegar atestado médico na quarta-feira pra não tomar café com a Karol Conka 🗣️🗣️ #BBB2021 #bbb21 pic.twitter.com/3bRnbaB4yh — Não Sou Nenhuma Safada ✨ (@Jonata_Furtado1) February 22, 2021

No início do quadro, o repórter Ivo Madoglio já havia brincado, dizendo que sua aposta era que Karol Conká iria tomar café da manhã com Ana Maria no estúdio novo. A apresentadora comemorou que Projota se livrou no "Bate e Volta", já que o rapper ia para a berlinda por ser o mais votado da casa. "Não ia ter graça. Assim fica mais equânime", analisou.