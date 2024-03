Público elege vitória de Alane no Bate e Volta como momento auge da formação do Paredão no BBB 24

O Gshow realizou uma enquete sobre a formação do 14º Paredão do BBB 24, que apontou como momento preferido dos internautas a vitória de Alane Dias no Bate e Volta. A paraense venceu a prova na noite de domingo (24), após receber o Contragolpe de Leidy Elin, a segunda mais votada da casa.

O momento em que Alane se livra do Paredão ficou em primeiro na preferência de público, com 51,59% dos votos na enquete. Esta seria a 7ª berlinda da paraense.

Ao comemorar a vitória na prova, Alane fez o "passo da Rainha", sua marca.

O veto de Matteus, por meio do Poder Curinga, foi o segundo melhor momento. Ele recebeu 16,7% dos votos. O brother vetou MC Bin Laden de participar da prova Bate e Volta.

O terceiro lugar na enquete BBB 24 foi justamente o momento em que Bin e Alane recebem o Contragolpe de Matteus e Leidy Elin, com 8,3% dos votos.