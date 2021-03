Próximo paredão é fake, confirma Boninho

Boninho confirmou que esta semana terá o tão esperado paredão falso do "BBB 21". O diretor do programa usou as redes sociais, após a eliminação de Lumena, para interagir com os fãs.

"Boninho, quando vai ser o paredão falso?", indagou um seguidor no Instagram, em uma publicação do big boss.

Sem suspenses e sem mais detalhes, Boninho avisou: "Vai ser essa semana", escreveu.

(Reprodução/Internet)

O "BBB 21" está em sua sexta semana de confinamento e possui 14 participantes na disputa do prêmio de R$ 1,5 milhão.