Prova do Anjo: Paulo André é desclassificado em primeira rodada e Eslovênia avança; acompanhe

Neste sábado, 19, os participantes do "BBB 22" disputam mais uma Prova do Anjo. Na dinâmica desta semana, oito pessoas foram escolhidas por sorteiro para participar da prova, que será feita em duelos de duplas. O líder Arthur Aguiar foi o responsável pelo sorteio, que deficiu as duplas e a ordem de jogada. Desta forma, a prova é disputada da seguinte forma:

O primeiro duelo é entre Paulo André e Eslovênia, seguidos por Pedro Scooby e Natália, depois Laís contra Lucas, e por último, Gustavo enfrenta Douglas. Ficaram de fora da prova: Eliezer, Jessilane e Lina.

A prova tem patrocínio da Avon e a dinâmica será de mata-mata. A cada rodada, quem encontrar mais rápido todos os cards espalhados, avança para a próxima disputa até chegar a final. Os cards estão espalhados por um grande cenário, e tem um grau de dificuldade alto para serem encontrados.

Veja o desempenho das duplas:

Paulo André é desclassificado na primeira rodada da Prova do Anjo (Reprodução/ Globo)

Paulo André vs. Eslovênia

A primeira dupla levou bastante tempo para encontrar os quatro primeiros cards, e demoraram ainda mais para achar o último, escondido entre os azulejos. Paulo André encontrou o último card, mas foi desclassificado da prova por ter derrubado um dos cards antes de apertar o botão para finalizar o tempo. Dessa forma, Eslovênia segue para o próximo duelo.

A próxima disputa será entre Pedro Scooby e Natália.