Promessa é dívida! Rodolffo toma banho pelado; Juliette e Gilberto correm para ver

Em suas últimas horas no quarto do líder, Rodolffo cumpriu sua promessa de tomar banho sem roupa no “Big Brother Brasil 21”, nesta quarta-feira (10). Caio saiu do quarto avisando os brothers.

"Eu vi a bunda dele", relatou o goiano. O banho causou alvoroço entre os confinados. Juliette correu para avisar Gilberto, que estava deitado, e os dois correram para a janela do quarto do líder tentando ver alguma coisa, mas sem sucesso.

Rodolfo tomando banho pelado, o Gil e Juliette foram correndo pra ver kkkkkkk #bbb21 | até o João | produção | basculho | vitube | E Carla | Gil Sarah pic.twitter.com/9CQ5VzlDFi — Loan 🌵| Alienado do BBB (@loansants) March 10, 2021

"Ai que nervoso, dá para ver as coisas", disse Gil, dizendo ter visto as partes íntimas do sertanejo.

A dupla chamou outros brothers para acompanharem o banho, mas Sarah se negou: "Eu não quero ver não".

Apesar de Rodolffo estar pelado, as câmeras não conseguiram filmar muita coisa, porque o vidro do box ficou embaçado com o vapor do chuveiro.

Na noite desta terça-feira (9), Rodolffo avisou que pretendia tomar banho nu sempre que for líder, já que o quarto é exclusivo.