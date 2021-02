Projota dispara que após eliminação de Nego Di 'todo mundo está chato'

Depois da eliminação histórica, com recorde de rejeição, de Nego Di, a reação de Projota chamou a atenção na terça-feira (16). O rapper, que era aliado do comediante, passou a ficar com uma expressão preocupada, andando de um lado para o outro com as mãos na cabeça, chegando até a se isolar por um momento. Nesta quarta-feira (17), o brother continuou pensativo e chegou a se queixar dos companheiros de confinamento.

Para Arthur, Projota disparou: “Está chato, todo mundo está chato. Estou achando todo mundo chato”. O instrutor de crossfit concordou e reclamou que o amigo “nem trocou ideia direito com a Carla”.

“Eu antes já estava dando uma enjoada. Enjoei”, explicou Projota. “Vai falar que você enjoou de mim, velho, você vai ter um problema comigo”, retrucou Arthur.