Projota critica brothers em papo com Juliette: 'Eu já tinha pegado minha mala e saído'

Uma conversa sincera entre Projota e Juliette marcou a madrugada desta sexta-feira (26), no “Big Brother Brasil 21”. Após os confinados receberem comes e bebes da produção, o cantor disse à advogada que não gostou de ter se unido a pessoas que a atacaram no início do reality. A paraibana fez questão de citar os nomes: Nego Di, Karol Conká e Lumena.

“Se eu concordasse com tudo que eles fizessem, eu já tinha pegado minha mala e saído fora porque a gente estava tão perto, que se eu bater no paredão eu estou na rua”, avaliou o rapper.

Projota explicou que não a conhecia bem e quis forçar uma aproximação. O artista também disse que não concordou com algumas atitudes da sister.

“Eu vi você fazendo outras coisas que eu não concordo. Independente das minhas contrariedades, eu permaneci firme do seu lado independente das pessoas que estavam do meu lado discordarem do seu jogo ou de você”, rebateu Juliette.

“Você se coloca como neutra e todas as vezes você vai pro lado de lá. Me incomoda muito você sempre ter que dar sua opinião. Aí eu paro e escuto sua opinião, só que todas as vezes sua opinião vai pro lado de lá no meio do caminho. Todas as vezes que tem uma questão assim”, retrucou Projota.

A advogada respondeu com sinceridade: “E você quer que vá pro outro”. Por outro lado, o músico demonstrou frustração: “Não, todas vão pra lá”.

“Você que não quer escutar. Não é difícil, se você tiver calma, você escuta, você não tem calma para me escutar. Você fica me interrompendo o tempo inteiro”, criticou a sister.

Antes da conversa ser interrompida, Juliette classificou que ela e Projota estão em lados opostos do jogo, mas o brother negou.