Projota ameaça desistir do 'BBB' após se revoltar com produção

Camilla de Lucas e Thaís fizeram as compras do grupo da xepa, em “desvantagem” na cozinha do “Big Brother Brasil 21”, neste sábado (20) e perceberam que os preços do “mercado” estavam bem mais altos do que o normal. Quem não gostou nem um pouco disso foi Projota, que ficou irritado e alfinetou a produção.

“Quem inventou esse bagulho aqui nunca passou fome”, disparou. “Eu não vou gostar de viver esse bagulho, irmão. Se eu passar fome eu pego a minha mala…”, ameaçou o rapper.

projota dando showzinho porque está na xepa pela primeira vez, dizendo que se passar fome pega as malas e vai embora. estou torcendo por isso 🥰 pic.twitter.com/LCftIHByLR — Matheus Rocha (@matheus) February 20, 2021

“Vocês vão ver o dia que a gente acordar e a água estiver abaixada de propósito”, completou Viih Tube.

“Quando eu entendi que ninguém ia passar fome, eu estava de boa. Se eu passar fome, eu pego minha mala e vou pra casa”, ameaçou Projota. O cantor está pela primeira vez na xepa desde o início do programa.

O cantor ainda se dirigiu aos responsáveis pelas regras do reality e deu mais uma cutucada: “Ninguém veio aqui pra chorar por causa de comida”.