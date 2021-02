'Plantou o mal, colheu o mal', dispara Arcrebiano sobre ex-affair Karol

O ex-brother e ex-affair de Karol Conká, Arcrebiano, usou as redes sociais na noite de ontem (23) para celebrar a eliminação da rapper. Bil, como também é conhecido, saiu no segundo paredão do "BBB21" após articulação da própria Karol e se mostrou aliviado com a queda de Conká.

Em live no Instagram, o modelo celebrou a saída da participante com maior índice de rejeição da história do programa. "Plantou o mal, colheu o mal. Acabou, galera. Não repudie o ódio, pelo amor de Deus. Tomará que ela se arrependa quando ela sair e ver a situação aqui totalmente diferente. Galera, não repudie o ódio. Apesar das mágoas", disparou.

Bil pediu aos fãs que não promovam uma onda de ódio a Karol Conká. "Deixa ela seguir a vida dela. Ela escolheu jogar desse jeito, um jogo sujo. Eu vi os vídeos que ela fez tanta coisa que ela não me agradou e tal. Ela escolhe isso e é problema dela. Que Deus abençoe a família e vida dela".

Karol foi eliminada com 99,17% dos votos do público.