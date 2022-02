Pedro Scooby puxa lençol, deixa Laís nua e gafe no 'BBB 22' viraliza

Após a festa da líder da semana no “Big Brother Brasil 22”, Jade Picon, Pedro Scooby cometeu uma gafe com Laís Caldas, na manhã desta quinta-feira (10). Enquanto todos estavam no quarto, o surfista entendeu que a médica poderia estar brincando ou se escondendo, e acabou puxando seu lençol, revelando na sequência que ela estava nua, trocando de roupa.

VEJA MAIS

Laís deu um grito e ele se mostrou constrangido. "Ela está nua! Desculpa", disse ele, arrancando gargalhadas dos brothers.