Brunna Gonçalves descobre no BBB 22 que cidade do RJ fica em Estado com o mesmo nome

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), cidade é uma área urbanizada com mais de 20 mil habitantes. Um grupo de cidades, faz parte de um Estado. O termo “Rio de Janeiro” pode causar uma certa confusão, já que a cidade e o Estado recebem o mesmo nome.

Brunna Gonçalves participante do Big Brother Brasil 22 tirou umas dúvidas de geografia dentro do reality. Ela explicava para os participantes que é de Nilópolis, cidade do estado do Rio de Janeiro. Porém, ela não soube explicar para Vinicius e se confundiu com o tema.

A bailarina questionou se a cidade pertencia ao Estado: "O que eu não sabia era: tem a cidade do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro. A cidade fica dentro do estado?", perguntou ela ao Elizer, que respondeu que “sim”.

"A cidade do Rio de Janeiro, então, é no Centro do Rio?", questionou. O publicitário explicou com uma negativa, e disse que Centro é um bairro, assim como Copacabana, Leme e Ipanema. "Do Rio?", continuou Brunna.

Em outra ocasião, Vinicius perguntou se Brunna sabia qual é a capital do Brasil. Após alguns segundos, a dançarina respondeu: "Brasil? Brasília! Eu sabia que era alguma coisa que começava com Bra."