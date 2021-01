Participação de Carla Diaz no 'BBB21' pode alavancar filmes sobre Suzane von Richthofen

A participação de Carla Diaz no “BBB21” pode aumentar a expectativa pelas próximas produções da artista. Em “A Menina que Matou os Pais” e “O Menino que Matou Meus Pais”, a atriz de 30 anos interpreta Suzane von Richthofen. Em conversa com Léo Dias, Maurício Eça, diretor dos dois projetos, disse que o reality pode alavancar os longas.

“Nunca pensamos que os filmes e o ‘BBB’ poderiam se cruzar de alguma forma. O nosso desejo é que os filmes sejam populares e que o público tenha uma experiência cinematográfica inovadora. O trabalho da Carla no projeto é de uma entrega incrível e isso está impresso nos filmes. Com o ‘BBB21’, quem não conhecia a atriz terá oportunidade de ter acesso aos seus trabalhos prévios e futuros. Além disso, a forma que realizamos duas versões sobre o mesmo tema deixará muita gente curiosa”, contou.

Os filmes “A Menina que Matou os Pais” (versão de Daniel Cravinhos) e “O Menino que Matou Meus Pais” (versão de Suzane von Richthofen) trazem duas narrativas da mesma história e serão lançados simultaneamente, com previsão de estreia para o segundo trimestre de 2021.

A distribuidora dos longas, porém, afirma que é preciso aguardar os próximos passos do setor e também o comportamento do público para definir qual será o melhor momento para as produções chegarem aos cinemas e serem vistos pelo maior número de pessoas possível.

“Há uma enorme expectativa e, posso dizer, até ansiedade de muitas pessoas em assistir aos filmes não só por causa do tema, mas também pelo formato de contar as duas versões dos envolvidos no crime. Todo o interesse foi aguçado com a espera, já que a estreia precisou ser adiada por conta da pandemia. Sabemos que eles estão na lista dos mais aguardados pelo público, e estamos muito ansiosos para o lançamento e pela recepção de todos”, disse.