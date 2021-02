Paraense aponta semelhanças entre 'BBB21' e saga Harry Potter; confira

Quem seria cada participante do "BBB21" na saga Harry Potter? O paraense Iury Vicenzo percebeu semelhanças entre as histórias e relacionou os personagens aos brothers. Com o trio Juliette, Sarah e Gil, representados por Harry, Hermione e Ronie, Karol Conká como o grande vilão Lord Voldemort e descrições hilárias, o internauta viralizou na web e já acumula mais de 3 mil curtidas no Twitter.

Confira:

Vendo essa foto aqui eu reparei o quanto eles são semelhantes ao trio de Harry Potter, então resolvi fazer uma Thread de quem seria cada participante do BBB na história. Não deixem flopar pq gastei tempo do meu trabalho pra criar essa cultura inútil 😭 Segue o fio: pic.twitter.com/4Jvp30gXBU — fenotipicamente cansado 🦋 (@VdeVitchenzo) February 16, 2021

Juliette é Harry Potter e Karol Conká é Lord Voldemort

Juliette é Harry Potter

Voldemort tentou matar ele, mas só deixou Harry mais forte. Era bobinho e perdido no começo da saga e depois começou a entender como sobreviver à obsessão de Voldemort. Usa óculos redondo. pic.twitter.com/UM0nZrdXNp — fenotipicamente cansado 🦋 (@VdeVitchenzo) February 16, 2021

Sarah é Hermione Granger e Gil é Ronie Weasley

Gil é Rony Weasley

É meio medroso na maior parte do tempo, mas tem uns picos de coragem quando é preciso. Bondoso, de ótimo coração, e não sabe o potencial que tem pra ser um grande bruxo porque foi diminuído a vida inteira. pic.twitter.com/mX2Efhv6If — fenotipicamente cansado 🦋 (@VdeVitchenzo) February 16, 2021

Lucas é Cedrico Diggory e Lumena é Bellatrix Lestrange

Lumena é Bellatrix Lestrange

Aparece de vez em quando só pra terminar o trabalho de Voldemort ou ficar atrás dele incentivando a crueldade. Solta umas falas bem loucas e aleatórias que só fazem sentido na cabeça dela. Defende Lord Voldemort com unhas e dentes. pic.twitter.com/7sEK99mhPk — fenotipicamente cansado 🦋 (@VdeVitchenzo) February 16, 2021

Nego Di é Draco Malfoy e Projota é Lucius Malfoy

Projota é Lucius Malfoy

Finge que tá do lado de todo mundo, mas só está do seu próprio lado. pic.twitter.com/Ce1PwG5mVL — fenotipicamente cansado 🦋 (@VdeVitchenzo) February 16, 2021

Caio e Rodolpho são Crabbe e Goyle e Pocah é Pedro Pettigrew

Pocah é Pedro Pettigrew

Ficou adormecido por muito tempo na saga, quando acordou só fez merda. Todo mundo gostava dele mais quando ele era um rato. pic.twitter.com/lYC0dFc7LF — fenotipicamente cansado 🦋 (@VdeVitchenzo) February 16, 2021

Carla Diaz e Arthur são James e Lillian Potter e Fiuk é Murta que Geme

Fiuk é Murta que Geme

Vive chorando e está morta desde o início da saga. pic.twitter.com/JjB1oJG7aT — fenotipicamente cansado 🦋 (@VdeVitchenzo) February 16, 2021

João é Petúnia Dursley e Camilla de Lucas é Rúbeo Hagrid

Camilla de Lucas é Rúbeo Hagrid

Tem um coração imenso e tenta sempre ser justo com todo mundo. Às vezes erra, mas não tem como não passar pano. pic.twitter.com/TtYRhyS40s — fenotipicamente cansado 🦋 (@VdeVitchenzo) February 16, 2021

Viih Tube é Luna Lovegood e Arcrebiano é Viktor Krum

Arcrebiano é Viktor Krum

Gostosão fortão que todo mundo é afim e que só fez uma participação especial. pic.twitter.com/zGcEyRBmxy — fenotipicamente cansado 🦋 (@VdeVitchenzo) February 16, 2021

Kerlline é Quirell e Boninho é Alvo Dumbledore