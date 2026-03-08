O que aconteceu no BBB 26? Veja o resumo da noite de sábado (7) e da madrugada de domingo (8)
Milena e Jonas Sulzbach se desentendem na frente da cantora; Alberto Cowboy e Samira articulam estratégias para o Paredão
A madrugada deste domingo (8) no Big Brother Brasil 26 (BBB 26) foi marcada por discussões acaloradas e intensas articulações de votos entre os participantes. Mesmo com a presença da cantora Ivete Sangalo na Festa, que animou a casa com seus hits, os brothers não contiveram os nervos, com destaque para um novo desentendimento entre Milena e Jonas Sulzbach.
O clima tenso entre Milena e Jonas Sulzbach voltou a esquentar na Festa. Os dois participantes trocaram farpas na frente de Ivete Sangalo, que fazia um tour pela casa. Este não foi o primeiro desentendimento da dupla, que já havia discutido na semana anterior, durante uma interação com Dilsinho.
Ainda durante a Festa, o jogo se intensificou com análises estratégicas e articulações de voto. Alberto Cowboy revelou seu desejo de ver Ana Paula Renault no Paredão contra Babu Santana. Por sua vez, Samira circulou pela casa para "juntar" votos. Milena, que indicou Babu para a berlinda na dinâmica da semana, admitiu ter sentido "peso na consciência".
Conflitos e alfinetadas na madrugada
- A Festa teve um início leve na madrugada de domingo (8), com Ivete Sangalo interagindo com os brothers, passeando pela casa e dançando muito.
- O atrito entre Milena e Jonas, iniciado no sábado (7) quando a sister deu o Castigo do Monstro ao brother, seguiu durante a Festa.
- Ao conversar com os participantes, Ivete Sangalo abordou a divisão entre Vip e Xepa, além das estalecas.
- Milena aproveitou o momento para alfinetar: "Inclusive, hoje, eu dei o Monstro para o Líder e tirei ele do VIP. Tá na Xepa".
Após o show, Ivete Sangalo realizou um tour pela casa e presenciou outro desentendimento entre Milena e Jonas na cozinha. Ao questionar sobre a Xepa, a cantora foi interrompida por Jonas, que acusou Milena e Juliano Floss de terem pegado ovos. Milena rebateu, afirmando que não foi ela quem "comeu os dez ovos da Xepa". Juliano Floss também interveio na briga, provocando Jonas com a frase: "Vai lá, criançona barbuda".
Jonas Sulzbach e Ana Paula Renault batem boca
Jonas Sulzbach também protagonizou um atrito com Ana Paula Renault. Durante uma longa conversa sobre o Paredão, ambos trocaram farpas e insultos. Jonas acusou a sister de articular votos contra Babu Santana com Marciele e Jordana. Ana Paula, por sua vez, declarou não ter medo da berlinda. "Se você quiser, eu te coloco", desafiou o brother. "Então, agora, você faz o que a gente manda?", retrucou a participante.
Alberto Cowboy articula voto contra Ana Paula Renault
Na madrugada, Alberto Cowboy iniciou conversas sobre a possibilidade de indicar Ana Paula Renault ao Paredão. Em diálogo com Solange Couto, o participante mencionou que Ana Paula estaria com medo de Babu Santana, após o ator "detonar" a jornalista. Cowboy considerou a ideia de colocar Ana Paula para enfrentar Babu, e Solange confirmou o desejo do ator.
Mais tarde, Cowboy, Jordana e Marciele repercutiram o plano. O "Veterano" afirmou ter "plantado a semente" em Babu, e que o ator procuraria o grupo para somar votos. Jordana, no entanto, acreditava que a jornalista desistiria da ideia de ir à berlinda. "Mas, aí, a gente faz a nossa parte de desmoralizar ela", pontuou Cowboy. Jordana sugeriu, ainda, que poderiam indicar Milena, a quem descreveu como "extensão dela na casa".
O assunto continuou entre os brothers, com Jordana afirmando que conversaria com Ana Paula. Anteriormente, Ana Paula já havia discutido a estratégia de votos com Jordana e Marciele, manifestando o desejo de enfrentar Babu em um Paredão.
Enquanto isso, Babu Santana buscou compreender a relação de Breno com Ana Paula. O "Pipoca" esclareceu que não joga com Ana Paula e Milena, dissociando-se da dupla.
Milena confessa "peso na consciência" após indicação
Em diálogo com Ana Paula Renault e Samira, Milena desabafou sobre ter indicado Babu Santana ao Paredão no sábado (7). A decisão foi parte da dinâmica da semana, na qual ela, como Anjo, precisou entrar em consenso com Jonas Sulzbach, que recebeu o Castigo do Monstro. "É uma responsabilidade muito grande colocar alguém no Paredão", ponderou Samira. Milena confessou: "Senti essa responsabilidade hoje com o Babu". Ela expressou ter ficado com "peso na consciência" pela indicação, justificando que "é o jogo", mas que o sentimento vinha "pelo que vivemos lá no início".
Show de Ivete Sangalo e detalhes do acidente
O show de Ivete Sangalo no Big Brother Brasil marcou sua primeira aparição pública após um acidente doméstico e cirurgia na face, ocorridos no domingo (1º) anterior. Durante a Festa, a cantora aproveitou para compartilhar detalhes do incidente. "Vocês acreditam que essa semana eu desmaiei na minha casa?", revelou, descrevendo a queda: "Acordei de madrugada. (...) Fui fazer meu xixi, quando levantei do vaso, do trono. Eu não sento em vaso, eu sento em trono, me levantei e disse: 'Ai, papai'. Aí, caí. Caí feio".
Além da performance musical, Ivete Sangalo ofereceu conselhos aos participantes sobre a experiência no reality. Ela destacou a perspectiva do público, que os acompanha diariamente, e a intensidade do confinamento. "Vocês aqui dentro, nesse confinamento [...], estão se conhecendo muito. A gente fica em casa admirado com a potência de vocês", pontuou a artista.
Ainda na casa, a cantora fez um tour completo, sentando no sofá, conhecendo o Quarto do Líder e, de forma bem-humorada, "votando" em si mesma ao visitar o confessionário.
Outros destaques da festa
- Ivete Sangalo atendeu ao pedido de Milena e cantou "Não Me Compares".
- A cantora brincou com um dummy do BBB 26, dizendo: "Está me paquerando".
- Samira sugeriu "juntar voto" com o grupo de Leandro Boneco: "Quem vocês quiserem, podem contar comigo".
- Ana Paula Renault cogitou a possibilidade de indicação por Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach, avaliando que "Estão com medo".
- Milena fez um desabafo sobre um brother, mencionando: "Depois vai falar que nós o traímos".
