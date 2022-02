No BBB 22, Douglas flagra Laís no banheiro: 'Eu tava quase'

Laís Caldas tomou um susto quando Douglas Silva abriu a porta do banheiro enquanto ela usava, nesta quinta-feira, 10, no "Big Brother Brasil 22". O ator abriu a porta enquanto conversava com Paulo André. A médica deu um grito, Douglas ficou sem graça e pediu desculpas. Bárbara Heck, que estava perto e viu a situação, caiu na gargalhada.

“Ai, desculpa, amor!”, disse Douglas logo que deu de cara com Laís dentro do banheiro. “Laís, mil perdões! Mil perdões! Eu entrei olhando pra trás falando com o… Laís, mil perdões!”. Como a médica não respondia de dentro do banheiro, Paulo André falou: “Não pode falar lá dentro”.

Ao sair do banheiro, Laís disse: “Um tira o meu lençol e o outro me vê no vaso (sanitário)! Tá f*! Eu tava quase! Quando eu tava no quase…”, disse a sister, se referindo a Pedro Scooby, que arrancou o lençol quando ela trocava de roupa, deixando-a nua.