Nego Di sobre Karol Conká: 'Ajudou a acabar com a minha vida'

Nego Di, que era aliado e amigo de Karol Conká durante sua estadia no "BBB21", comemorou, gritando, a eliminação da agora ex-sister e disse que a rapper ajudou a destruir a vida dele.

"Independente de qualquer coisa que tenha acontecido, ficou lá. E eu só desejo para a Karol que ela vá tomar no c* dela, vai pra p*** que pariu. Porque ela ajudou a acabar com a minha vida", disse ele em live nas redes socais.

Nego Di e Karol Conká formam o top 2 dos mais rejeitados da história do programa. Karol lidera o ranking com 99,17% dos votos e Nego assume a segunda posição, com 98,76%.