'Não sabia que era tão venenoso assim', dispara Carla sobre Projota

Ao acompanhar a festa do líder do "BBB 21", Carla Diaz conseguiu tirar muitas conclusões durante a madrugada desta quinta-feira (11). Durante uma conversa entre Arthur e Projota onde falavam sobre o motivo da eliminação da atriz, o affair de Carla apontou que ela pode ter saído por conta de falta de jogo.

"Falta de jogo e essas incoerências muito grandes, porque vai juntando várias coisas pequenininhas e vira uma bola de neve", disse Projota. O rapper ainda comentou que o público pode ter pego um "rancinho" de Carla.

O crossfiteiro então, questionou se Projota acha que o paredão poderia ser falso, mas o brother negou. "Não ia ser ela, ela não tinha perfil pra isso", explicou o rapper. Arthur disse que se as pessoas gostam de ver jogo, teriam colocado ele no quarto secreto. Projota concordou e disse que Caio ou João deveriam ser prioridades do público nesse caso, antes de Carla.

Ouvindo isso, ela se manifestou no quarto: "Você me subestimou Projota e você vai ser o próximo no paredão, e não sou eu que tô falando". "Nossa Projota, eu não sabia que você era tão venenoso assim", lamentou.