'Não acho que é uma peça importante no jogo', diz Sarah sobre Arthur

Em conversa com Rodolffo no “BBB 21”, Sarah comentou o jogo de Arthur. Para a consultora de marketing digital, o crossfiteiro não é relevante para o reality.

"Eu colocaria o Arthur como figurante também", confessou Sarah, referindo-se ao jogo da discórdia que havia acontecido mais cedo. "Só não coloco porque foi pra vários paredões e ele está pegando a Carla, mas acho que ele está ali. Não acho que ele é uma peça importante no jogo, não".

“Cara, com relação a jogo, ele joga com o Projota, cara. Ele só tem um parceiro de jogo", apontou Rodolffo. "Mas ele joga. Ele só não é expansivo, igual eu, por exemplo, com relação a jogo".

"Mas não sei, não. Não sei se ele tem muita opinião de jogo, não. Acho que ele vai muito com os outros, assim. Sei lá. Posso estar errada, também. Porque eu não convivo com ele o tempo todo pra saber", respondeu Sarah.