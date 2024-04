MC Bin Laden mudará seu nome artístico depois de sair do BBB; entenda

Jefferson Cristian dos Santos Lima, mais conhecido como MC Bin Laden, fará a mudança do seu nome artístico. Os planos é para que isso ocorra depois de sua saída do Big Brother Brasil 24.

O único representante do camarote que ainda está no reality, também está no Paredão desta quinta-feira (04). Ele disputa a preferência da casa contra o preferido Davi.

Sobre a novidade, Ewellin Tavares, assessora do cantor, foi quem confirmou ao Estadão que a mudança já era “um desejo antigo do Bin”. Ela disse que a troca do nome para MC Bin já estava nos planos mas “como ocorreu o convite para o BBB, optamos em esperar ele sair do programa para oficializarmos. Ele pretende lançar um álbum sobre essa nova fase”, finalizou.

Dentro da casa, ele já tinha se sentido desconfortável em uma conversa com Fernanda. Justamente porque o seu nome artístico faz referência ao terrorista Osama Bin Laden, líder e fundador da Al-Qaeda e responsável por vários atentados contra alvos civis e militares dos Estados Unidos e seus aliados, dentre os quais os ataques de 11 de setembro de 2001.

Inclusive, o brasileiro já havia passado por problemas com o nome quando o seu visto para os Estados Unidos foi negado.

"MC Bin Laden, pelo amor de Deus. Troca esse nome. É porque é pesado, amigo. Tacou o avião naquela p**** lá", disse Fernanda, durante a conversa. "Não precisava tocar nesse assunto", rebate o cantor.