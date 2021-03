VÍDEO: Mãe de Gilberto, do BBB 21, ‘enlouquece’ com mensagem de Fábio Jr.

Além de Juliette ter ganhado o carinho do cantor, Dona Jacira Santanna, mãe do participante Gilberto, do "BBB 21", também ganhou uma mensagem do pai de Fiuk, após Gil dizer no programa que a mãe é fã do cantor.

Jacira publicou um vídeo no Instagram em que aparece enlouquecida com a mensagem do ídolo. "Genteeeee, não acredito! Aiiiii, Fábio Jr. mandou um beijo para mim! Que lindo. Um beijo Fábio Jr. Aquela música que eu amo. Ah, que lindo!!!", vibrou ela.