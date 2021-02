Mãe de Arcrebiano teria passado mal ao ver Karol Conká pegando no brother

A família de Arcrebiano está torcendo para que o brother se afaste de Karol Conká e a sister seja eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 21. Carol está cada vez mais investindo em um relacionamento com o capixaba. Segundo o colunista do portal Metropoles, Leo Dias, a família está orando para afastar o moreno de pessoas negativas.

A mãe de Bill publicou um Stories afirmando que reza para o filho se afastar de pessoas negativas. A família ao ser questionada pelo jornalista a resposta foi um sim. Segundo o assessor de imprensa de Arcrebiano, toda a família do educador físico está orando para que ele se mantenha distante da cantora.

“O que mais queremos nesse momento é que ela [Karol] saia do programa. Nós estamos vendo que ela pode afunda-lo no jogo. A Karol já está queimada aqui fora e pode levar o Arcrebiano para o mesmo buraco. Inclusive, ontem a mãe dele passou mal ao ver ela pegando no filho dela”, revelou.

Conká tem investido pesado em um relacionamento com Arcrebiano. A cantora acredita que Bill também está gostando dela. Ela já revelou uma “flecha” no aplicativo de paquera da casa para Arcrebiano.