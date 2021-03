Lumena vira 'assistente de militância virtual' em piada de Marcelo Adnet

A postura de Lumena no “Big Brother Brasil 21” tem rendido memes pelas redes sociais. O mais recente é uma produção de Marcelo Adnet, que “transformou” a sister em um “assistente de militância virtual”. O vídeo foi publicado no perfil do humorista no Twitter, nesta terça-feira (2).

“Você, cansado desses assistentes virtuais cheios de inteligência virtual, pois chegou Lumena, o primeiro assistente de militância virtual”, anunciou o humorista.

Adnet mostrou algumas das funções da “assistente” Lumen@. Palavras como “grave”, “velho” e “itinerário” não poderiam ficar de falta do vocabulário.