Lucas fala sobre humilhações que sofreu na casa do BBB: 'doeu na minha mãe em dobro'

Lucas Penteado, participante que saiu do BBB 21 por escolha própria, participou nessa manhã (09) do Encontro com Fàtima Bernardes. Ele declarou apoio total a Juliette, e disse que espera que ela vença o reality.

Lucas começou falando sobre a visão geral do jogo.

"A gente usa uma máscara social para ser aceito pela sociedade, e a sociedade querendo ou não é muito violento. Eu entrei no Big Brother e me senti seguro, pois o lado de fora era violento, opressor, doutrinador, havia uma doença avassaladora. Quando eu entrei, eu disse “estou seguro pra ser quem eu sou”, mas na verdade, eu vi a reprodução no que acontece do lado de fora", disse o ator.

Eu não mudaria nada porque eu fui eu, mas o “eu” que eu sou agora, não cometeria os erros que eu cometi.

Ele também comentou sobre Nego Di, sua maior decepção na casa.

"Nego Di é um jogador excepcional, mas um oportunista assustador. Ele me magoou muito, eu não esperava isso de um igual. Quando a gente é colocado dentro de uma casa, valendo um milhão e meio, muitas pessoas deixam seus príncipios de lado. Também foi um dos motivos de eu ter saído: não vou deixar meus princípios de lado", comentou.

Sobre dois outros jogadores, ele comentou:

"Não quero falar do Projota e nem da Karol Conká. Acho que não é momento, Queria muito que eles saíssem e assistissem tanto o programa e quanto a reação da população e refletissem sobre os seus atos, antes de eu falar qualquer coisa Nego DI sabe exatamente o que está fazendo. Eu espero, do fundo do meu coração, que eles não saibam o que estão fazendo", disse

Um dos momentos mais emocionantes foi quando Lucas falou sobre sua mãe. Ao ver o momento que era humilhado na cozinha por Karol Conká, ele disse para Fátima Bernardes:

Dona Fátima, a senhora é mãe, né? Eu imagino que tenha doído pra senhora. Todo momento eu pensava na minha mãe, porque doeu nela em dobro. Eu não queria sair de lá e ver minha mãe mal aqui do lado de fora, foi a hora que falei ‘chega’. Até que ponto vale a pena pra minha sanidade mental e minha paz de espírito ganhar um milhão e meio?