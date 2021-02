Líder Sarah já cogita dois possíveis nomes ao próximo paredão; veja

Em conversa com a dupla Juliette e Gilberto, a nova líder do "BBB21" Sarah revelou que já avalia dois nomes a serem indicados por ela ao próximo paredão. A consultora de marketing digital avisou aos colegas que irá indicar Pocah para a sua primeira berlinda no jogo, e que, caso não possa mandar a cantora, já tem uma segunda opção: Projota.

"A minha primeira opção de voto é a Pocah. Eu vou mandar ela", disse, justificando não vê-la agir com 100% de verdade dentro do confinamento.

"Eu não a vejo como uma pessoa 100% verdadeira. E desde a primeira semana, eu não falava o nome, mas eu falei para ele: 'tem uma pessoa aqui que eu sinto um negócio ruim quando chego perto', mas eu não queria falar quem era até eu ter certeza. Quando eu vi a briga dela com ele, que eu a vi fazendo assim para ele, indo com o peito aberto, falei 'agora confirmou tudo que eu imaginava'. Foi só uma confirmação do que eu imaginava. E eu sei que ninguém aqui nessa casa vota nela. Se eu não botar ela no Paredão, ela não vai para o Paredão, complementou.

Já Projota, é a segunda opção de voto da loira, caso ela não possa indicar Pocah. "Acho meio falso o jeito dele, de querer ser amiguinho de todo mundo", disse à Juliette e Gilberto. A consultora contou ainda que sentiu que o comportamento do rapper mudou após ela voltar do paredão e ganhar a liderança: "Ele já me deu um monte de elogios".