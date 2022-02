Larissa sobre castigo do monstro no BBB22: 'Nunca me senti tão humilhada'

Nesta manhã, enquanto esperava na sala para realizar o raio-x do "BBB 22" (TV Globo), Larissa reclamou do castigo do monstro para Tiago Abravanel. De acordo com a sister, a punição estaria a impedindo de curtir algumas experiências do reality show. "Eu saí da festa cedo pra poder descansar um pouquinho", começou Larissa. Ela lembrou que, em outra ocasião, chegou a cair usando a fantasia do monstro. "Meu Deus, olha a situação do ser humano. Eu nunca me senti tão humilhada em toda a minha vida".

Tiago riu: "Tá tudo bem. É uma humilhação divertida".

"Não tá divertida. Só eu sei o que eu passei pra dormir", rebateu a pernambucana.

"Eu imagino", disse o ator. Larissa seguiu: "Minha primeira festa de figurino e eu tenho que sair cedo. Por quê? Eu tenho que descansar pra assumir o monstro. Não, não tá tudo bem. Claro que eu vim aqui pra viver tudo intensamente, mas eu também queria aproveitar o máximo as minhas festas, pô. E, logo de cara, a minha festa com primeiro figurino, o repertório tava incrível, eu tava numa 'vibe' mesmo e eu tive que sair pra descansar porque minha perna já tava doendo".