Kerline se descuida e deixa seio à mostra após tomar banho

Antes da primeira festa do “Big Brother Brasil 21”, nesta quarta-feira (27), enquanto os brothers se arrumavam, Kerline deu um vacilo e mostrou o seio enquanto trocava de roupa, no Quarto Colorido.

Pouco antes, enquanto tomava banho, a sister também se incomodou com a temperatura da casa, dizendo que estava com frio. Mais cedo, ela foi chamada no confessionário para medir a temperatura, após dizer que estava "quente" e indisposta.

No programa de terça-feira (26), Tiago Leifert anunciou o tema da primeira festa: "É o Réveillon BBB".