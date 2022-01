Karol Conká critica fãs por comparações entre antigos e novos brothers

A rapper Karol Conká usou o Twitter para criticar os fãs do Big Brother Brasil 22 que têm feito comparações entre os participantes da nova edição e das edições anteriores do reality.

A ex-BBB, que atingiu a rejeição histórica em um paredão, com 99% de votos para sair da casa, classificou as comparações como "deselegantes" e espera que nenhum dos participantes do reality show deixem a atração como vilões, como aconteceu com ela.