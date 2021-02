Karol compara Lucas a goleiro Bruno: 'Até ele tem fãs'

Durante conversa, com Nego Di e João, Karol Conká afirmou que Lucas irá manipular o jogo para ir ao paredão com ela. Em seguida, Nego Di afirmou que, neste caso, Lucas "cai".

Na sequência, Karol afirmou que seus argumentos contra o ator são fortes e que o público gosta de uma vilã. Conká ainda comparou o apoio a Lucas aos fãs de goleiro Bruno: "Tudo que o povo quer ver é esses caras folgados se f*dendo na mão de uma mulher", afirmou. "Aí tem os que vão apoiar, né, gente? Vamos lembrar que o goleiro Bruno tem fãs. Quando a gente sabe disso, a gente relaxa", continuou a rapper.

"Isso aí é fod*", respondeu João."É isso que eu disse mais cedo", concordou Nego Di. "Você não acha que ele 'tá' tremendo na base? Você acha que ele não 'tá' pensando 'que que eu fiz'? Put*, bem a Karol 'tá' falando as paradas?", questionou Karol.

"Eu não fiz nada de mais a não ser me defender e mandar ele ficar no canto dele, porque tem três dias que ele tá infernizando".

"No dia pós-briga, que ele ficou perambulando pela casa falando sozinho em todos os lugares, eu abri a porta do quarto ele estava falando sozinho. Eu vim aqui, ele 'tava' falando sozinho. O que é isso? Isso pinta a ideia do cara solitário, o cara que 'tá' sendo perseguido, que ninguém quer conversar. Ai, meu Deus, olha o coitado", argumentou João.

Em seguida, Karol relembrou outra discussão com o ator, na qual ela deu a entender que Lucas seria usuário de drogas."Ele pode ser radical quando ele fala 'o meu Deus, não sei quê' e eu não posso ser radical e falar 'aqui não é clínica de reabilitação'? Se manca, vá", exclamou a rapper.Em resposta, Nego Di alertou a rapper e falou para ela "se cuidar"."De coração mesmo, tenta dar uma segurada amanhã. Segura a onda", aconselhou João.