Jogo da Discórdia no BBB 23: brothers elegeram o 'mais importante' e 'menos importante' da casa

Segunda-feira é dia de Jogo da Discórdia, no BBB 23, para esquentar ainda mais os ânimos dos brothers na véspera do resultado do Paredão! Nesta semana, os confinados precisaram distribuir duas plaquinhas entre eles, a de pessoa: “mais importante” e “menos importante”.

"Levanta, pega a plaquinha de mais importante e entrega para pessoa que tem mais valor. Justifica em 30 segundos. Pega a plaquinha de menos importante, a pessoa que despreza [no jogo]. 1 minuto para justificar. O desprezado tem 30 segundos para dizer como se sente", explicou o apresentador.

No placar geral, Fred Nicácio foi escolhido como o mais importante, sendo lembrado por três pessoas ao todo. Já Amanda foi eleita a menos importante, citada quatro vezes. Cezar, Ricardo e o emparedado da semana, Gabriel, não foram nomeados pelos companheiros.

Aline Wirley

Mais importante - Amanda: "Sou muito grata pelas nossas trocar, pelas nossas conversas. Sou muito grata".

Menos importante - Gabriel: "Você tem um jogo sem intenção".

Gabriel Santana

Mais importante - Fred Nicácio: "Ele é um cara que sempre acolheu todo mundo, que sempre reconheceu o que cada um teve no game".

Menos importante - Amanda: "Eu acho que todo mundo de lá [Quarto Deserto] arrega e não se posiciona como tem que se posicionar".

Bruna Griphao

Mais importante - Larissa: "Primeiro, entramos juntas e nos conectamos de uma maneira muito forte".

Menos importante - Domitila: "Sabe muito sobre empoderamento feminino, mas pro jogo dela".

Larissa

Mais importante - Bruna: "Eu tinha uma missão aqui de cuidar dela, ela cuidar de mim. Nossa amizade vai ser pra vida".

Menos importante - Domitila: "Algumas falas que fiquei muito triste quando eu saí, eu não esperava. Foram falas machistas, me chamou de periguete".

Fred Nicácio

Mais importante - Domitila: "Eu sai voltei, sai, volte e você continua ocupando o mesmo lugar no meu coração. Obrigado por isso".

Menos importante - Amanda: "Sofri seis semanas com você e com quem não tá mais no jogo falando [de minhas atitudes]".

Marvvila

Mais importante - Sarah: "Uma mulher incrível, muito forte e sabe acolher muito bem quem chega perto dela".

Menos importante - Amanda: "Não tivemos tanta troca, a divisão dos quartos também ajudou (...) Olhar no espelho, ver se eu posso julgar a pessoa e depois tomar alguma atitude".

Sarah

Mais importante - Marvvila: "Ela consegue olhar para as pessoas e ver o que elas têm de mais maravilhoso".

Menos importante - Bruna: "Quando eu decidi te colocar no Paredão, foi por avaliar que nesse momento você é a pessoa menos importante no jogo pra mim".

Cezar

Mais importante - Fred Nicácio: "Ele supriu pra mim algo muito importante, que era ter um amigo aqui dentro. Você é o sol que fez brilhar meus dias na escuridão".

Menos importante - Aline: "Tentamos algumas vezes, mas não temos uma afinidade excelente."

Domitila

Mais importante - Fred Nicácio: "Ele cuida de mim, quando ele saiu meu mundo se acabou. Ele é minha metade".

Menos importante - Bruna: "Eu acreditava muito que você ia me botar no Paredão, achei incoerente você ter votado na Marvvila e não em mim".

Amanda

Mais importante - Aline: "Tudo o que você faz é com o coração".

Menos importante - Ricardo: "Já foi muito importante, mas hoje é menos (...) Você se perde nas suas próprias jogadas".

Ricardo

Mais importante - Sarah: "Independente do que a gente tem aqui, que é lindo e maravilhoso, todo mundo sabe que você tem um sensatez que muda as pessoas".

Menos importante - Amanda: "Quando estava no Quarto Deserto, você falou que era injusto eu ter conexão com outro grupo. Quando eu saí do quarto de traidor, você falou que eu tive atitudes de traidor. Se você não acha que eu não tenho motivos para votar em você...".