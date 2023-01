Jogo da Discórdia no BBB 23: Boninho anuncia dinâmica para a noite desta terça-feira,17

Boninho utilizou as redes sociais, na tarde desta terça-feira (17), para soltar um novo spoiler sobre os próximos passos do jogo do Big Brother Brasil 23: o primeiro Jogo da Discórdia. A dinâmica ocorrerá esta noite e deve surpreender os participantes, que imaginam que terão um dia livre de descanso após a prova de resistência que enfrentaram.

Em um vídeo publicado no Instagram, o Big Boss disse: "Já que o BBB começou numa segunda-feira, a gente pensou: o que pode ter na terça?”.

Assista ao vídeo:

A quarta-feira (18) que seria a festa do programa foi substituída pela Prova do Líder. Guimê,Tina, Cristian e Marvvila não poderão participar, pois foram os primeiros eliminados da Prova de Imunidade realizada na última segunda-feira (17).