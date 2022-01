Integrantes do BBB participam do primeiro jogo da discórdia; veja como foi

Logo na estreia do BBB 22, os integrantes participaram do primeiro jogo da discórdia. Uma das tradições do programa, nesta edição, os brothers usaram plaquinhas para adjetivar os colegas. Rodrigo com três adjetivos foi quem recebeu mais plaquinhas. Confira como ocorreu a dinâmica:

Lucas para Luciano: Parça

Natália para Vinícius: Divertido

Luciano para Rodrigo: Jogador

Laís para Rodrigo: Pegador

Bárbara para Eliezer: Comilão

Eslovênia para Eliezer: Sincerão

Rodrigo para Eslovênia: Ambiciosa

Jessilane para Vinícius: Debochado

Eliezer para Eslovênia: Zoador

Vinícius para Rodrigo: Eu pego