'Guaraná' zoa 'Coca-Cola' após vitória de Conká na prova do líder: 'com a gente não teria decepção'

A 21ª edição do Big Brother Brasil vem mostrando o seu impacto no mercado. Antes mesmo de começar, no dia 25 de janeiro, o programa já tinha batido recordes de patrocínio. Com cotas publicitárias que devem ultrapassar R$ 530 milhões, os anunciantes são expostos nas provas e no dia-a-dia da casa.

A prova do líder de ontem (11), por exemplo, contou com o apoio da Coca Cola. Os brothers tinham que completar as palavras com as letras que estavam faltando, formadas com o uso de latinhas do refrigerante, e no fim deveriam escolher uma palavra para mudar de lugar com o colega. A palavra vencedora seria “otimismo”, que foi escolhida por Karol Conká.

A sister, que na sua trajetória no programa adquiriu fama de fazer pressão psicológica nos demais participantes, ganhou uma forte rejeição fora do reality, inclusive de famosos como Neymar e Marília Mendonça, e perdeu meio-milhão de seguidores.

A má repercussão da rapper curitibana fez com que a Coca-Cola se pronunciasse postando uma imagem onde montava a sigla “S.O.S.” que é uma expressão para “socorro”, seguida da legenda: “Pelo jeito o círculo de oração não deu jeito”.

Pelo jeito o círculo de oração não deu certo... pic.twitter.com/neo0xI0I7i — Coca-Cola Brasil (@CocaCola_Br) February 12, 2021

A “queimação” da Coca-Cola gerou reações hilárias de outras marcas de refrigerante. O Guaraná Antártica disse que quando patrocinava as provas o resultado era diferente. “Antiga prova do Guaraná: entretenimento saudável, gente caindo, todo mundo que assistia tava rindo e se divertindo, sem decepções”.

antiga prova do Guaraná



entretenimento saudável ✅

gente caindo ✅

todo mundo q assistia tava rindo e se divertindo ✅

sem decepções ✅ — Guaraná Antarctica (@guarana) February 12, 2021

Já a Pepsi cutucou a corrente escrevendo: “Saudades quando faziam provas com marcas de bebidas de qualidade".