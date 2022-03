Globo usa termo errado em entrevista de Vyni no programa 'Mais Você'

A Rede Globo cometeu uma gafe durante a entrevista do eliminado da semana no programa "Mais Você", da apresentadora Ana Maria Braga. Vyni comentou no Café com Eliminado como contou à família que era gay pouco tempo antes de entrar no "BBB 22".

Enquanto o ex-BBB falava, o GC na tela usou o termo "opção sexual" para se referir à história de Vyni. O termo está errado porque sexualidade não é uma característica passível de escolha. A forma correta seria 'orientação sexual', pois é como a sexualidade e o desejo sexual das pessoas é direcionado internamente, sendo que as pessoas não optam por qual gênero sentirão atração afetiva e sexual. Além da legenda com o termo errado, Ana Maria Braga ainda falou em "condição sexual" ao conversar com o eliminado.