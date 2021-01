Direção 'ignora' Norte do Brasil em lista de participantes do reality

Os participantes do BBB 21 foram divulgados nesta terça-feira, 19. Em 2021, nenhum representante da região Norte do Brasil foi escolhido.

De acordo com os locais de nascimento divulgados pela Globo, a próxima edição do Big Brother Brasil contará com dez participantes vindos da região Sudeste, quatro da Centro-oeste, quatro do Nordeste e dois do Sul.

No BBB 20, a região foi representada por Hadson, do Pará. Em 2019, Vanderson veio do Acre. O Big Brother Brasil 18 deu mais destaque à região Norte: além da campeã, Gleici, do Acre, também participaram Mahmoud, do Amazonas, Diego, do Pará, e Jaqueline, de Rondônia.

Em 2017 a vice-campeã Vivian Amorim veio do Estado do Amazonas. Atualmente, ela faz parte da equipe de repórteres do reality show no #RedeBBB.

A 21ª edição do Big Brother Brasil estreia em 25 de janeiro e conta com a participação de famosos e "anônimos". Entre os famosos, no grupo Camarote, estão Karol Conka, Carla Diaz, Pocah, Fiuk, Projota, Viih Tube, Camilla de Lucas, Nego Di, Lucas Penteado e Rodolfo (da dupla com Israel). Os "anônimos" são o grupo Pipoca: Arcrebiano, Kerline, Lumena, Arthur, Caio, João Luiz, , Juliette, Gilberto, Thaís e Sarah.