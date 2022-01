Globo divulga fotos da casa do BBB22; confira

O perfil do Big Brother Brasil 2022 divulgou as fotos da casa mais vigiada do Brasil, por meio de uma thread - sequência de tweets - no Twitter, na tarde deste sábado (15). Segundo as imagens divulgadas, as cores fortes e figuras geométricas são a aposta da decoração do reality nesta edição. Ao todo, 20 participantes estão nesta edição, com metade do elenco formado por famosos, no "camarote", e outra metade com anônimos, no "pipoca".

"Estavam ansiosos pra conhecer mais da minha casa? 😍 Então segue o fio e vem ver as fotos de onde os brothers do #BBB22 vão morar nos próximos meses", iniciou o perfil, no Twitter.

Na casa, os brothers e sisters terão que revezar o uso do único chuveiro de toda a casa. Será que vai dar treta?