Gilberto e Juliette têm DR e sister dispara: 'Vai se lascar, porque eu não quero conversa'

Após Gilberto acusar Juliette de “deslizar” no “Big Brother Brasil 21”, a dupla do “G3” discutiu a relação em uma conversa que envolveu até Lumena, nesta terça-feira (2).

Gil reclamou que a amiga não tomou suas dores no desentendimento que o pernambucano teve com Carla Diaz e criticou Juliette por ter apontado seus erros na frente dos outros brothers. A paraibana se defendeu: “Eu falo pra você de uma forma mais dura, e falo pra pessoa de uma forma sutil. Eu sei o que eu falo, eu sou inteligente e não quero prejudicar meus amigos e aliados. Agora, se me colocar numa situação achando que eu estou ‘deslizando’, aí vai se lascar, porque eu não quero conversa”.

“Estou sendo sincero com você, porque, de verdade, é o que eu sinto às vezes”, respondeu Gilberto. Juliette rebateu: “Pois eu não vou passar a mão. Eu sou amiga. Eu quero o bem dos que estão comigo. E se o bem for eu dizer a você que eu não concordei, eu vou dizer”.

“Não, Ju, é porque você fala assim: ‘Eu não vi a situação, eu não ouvi, então eu não posso. Pelo que eu tô falando, pelo que eu estou dizendo’. É sempre assim, Ju”, defendeu o economista.

Foi quando Juliette deu uma invertida no brother, quando disse que ele também não tomou as dores dela no conflito com Lumena: “Tu tomou minhas dores com Lumena?”. “Não, porque cada uma tem uma visão”, respondeu Gil.

“Então pronto. Tu não é meu amigo não?”, completou a maquiadora. “É diferente”, argumentou Gil.