Gil do Vigor abre pré-venda de livro autoral

Gil do Vigor, o quarto colocado da edição 21 do Big Brother Brasil, porém um dos participantes mais badalados da casa, acaba de anunciar nas redes sociais a abertura da pré-venda do livro autoral intitulado "Tem que vigorar!", pela editora Globo Livros.

A foto da capa da publicação, que traz o doutorando de economia Gilberto Nogueira abrindo uma camisa listrada e colorida - estapa símbolo da luta LGBTQUI+) - e mostrando uma parte do peito. A capa também antecipa o conteúdo da obra: "Como me aceito, venci na vida e realizei meus sonhos".

Capa do livro de Gil do Vigor (Reprodução)

O post traz mais informações. Nele, Gil afirma que vai contar a própria história, recheada dos bordões que conquistaram o público brasileiro, bem como depoimentos da mãe dele, Jacira Santanna, de Xuxa Meneghel e de Débora Secco.

O link para a pré-venda está disponível no Stories do Instagram @gilnogueiraofc.