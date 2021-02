Fiuk revela que foi pressionado por famosos a se relacionar com sertaneja; confira

Uma conversa na madrugada desta quarta-feira (24), no "BBB 21", acabou levando a uma revelação envolvendo Fiuk e os músicos Fernando, da dupla com Sorocaba, e Maiara e Maraísa. Em papo com Caio e Rodolffo, o filho de Fábio Jr. contou que Fernando e Maiara, que são noivos, forçaram a barra com ele em um passado recente.

"Eles ficaram metendo uma pilha para eu ficar com a Maraísa. Ligaram pelo facetime e foi uma encheção. Só risada", disse, em tom de brincadeira sobre os amigos.

Rodolffo deu risada com a história e encerrou o papo fazendo uma revelação das cantoras: "Maraisa dá nó em goteira também. Ela não deixa pisar nela, não. Ela é ligeira. Se o 'trem' começou a pender ruim para o lado dela, ela dá linha. A Maiara é diferente".