Fiuk reclama de nós do cabelo e Nego Di sugere banho

Na madruga desta quarta-feira (10), no "BBB 21", Fiuk pediu ajuda de Karol Conká para tirar alguns nós no cabelo e viu Nego Di ironizá-lo por falta de banho no reality show da Rede Globo.

"Tá enrolando", reclamou Fiuk.

Nego não perdeu a oportunidade e tirou sarro do colega de confinamento. O humorista sugeriu que ele tome mais banhos para evitar os nós. "Velho, deixa eu te falar, sabe como faz pra não ter isso aí? Às vezes, lava ele".

O filho de Fábio Jr. rebateu. "Eu devo tomar mais banho que você", disparou. "Não toma, não", cutucou o humorista.