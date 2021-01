Fiuk eliminado? Assunto vira um dos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira

Apontado como um dos favoritos do BBB21, que inicia nesta segunda-feira (25), após ser imunizado pelo público, o cantor e ator Fiuk já está dando o que falar. Durante esta madrugada, um print de uma matéria atribuída ao site Metrópoles anunciava que o novo “brother” havia sido eliminado por levar um aparelho de celular para a casa.

Na realidade, a matéria nunca foi publicada no site. Ela também foi escrita por um jornalista, cujo nome não consta entre os colunistas e era dono de um perfil no Twitter que foi apagado logo após o “furo”. Marcelo Arantes, em seu perfil se identificava como radialista e colunista de veículos de comunicação que nunca existiram.

Galera , essa notícia do Fiuk é mais fake que os meus amigos de classe!!

A informação verdadeira //Informação falsa #FiukEliminado pic.twitter.com/YEAoR1ly5M — Mister Viana (@MisterHViana) January 25, 2021

Segundo o Portal Atualizei, o falso jornalista escreveu em sua matéria: “Segundo a família de Fiuk, ele foi expulso do programa porque a produção encontrou um celular escondido nos pertences do cantor e ator no hotel” e em seu Twitter declarou que: “Boninho irá realizar o anúncio amanhã pela manhã em seu Instagram”,

O site Metrópoles e a TV Globo não se pronunciaram a respeito do caso, porém, na internet os fãs levantaram hashtags de apoio ao cantor e alguns outros aproveitaram a situação para fazer memes e brincar com a notícia falsa.

o bbb nem começou e eu ja tô passando mal com fake news#FiukEliminado pic.twitter.com/NC1qEUFAUu — 𝖒𝖆𝖉𝖚𝖉𝖆❦︎ (@maduda91) January 25, 2021