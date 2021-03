Fiuk diz que Juliette 'não tem opinião' e que cogitou colocá-la como figurante

Após o jogo da discórdia no "BBB 21", Fiuk e Gilberto conversaram sobre a dinâmica, que consistiu em apontar três protagonistas, os coadjuvantes e os figurantes da edição. O filho de Fábio Júnior colocou apenas Viih Tube como figurante, mas disse que também pensou em colocar Juliette nessa categoria.

“A Juliette, eu vou te falar. Eu pensei em colocar ela junto com a Viih porque a Juliette sempre fica pipocando. Fala com um ali, com outro aqui e no final de tudo não tem opinião nenhuma. Só faz aqui, finge mas fica com todo mundo. Eu falei: 'Não vou magoar ela porque a gente tem uma coisa especial'. Pensei nisso. Já que tinha que colocar alguém, eu tinha que ser muito sincero comigo e a Viih é uma pessoa que eu realmente tenho dúvida”, disse.

Projota, alvo da indicação do líder FIuk ao paredão, não foi citado pelo cantor e ator durante o jogo da discórdia. Projota o citou de forma elogiosa, apontando-o como "coadjuvante" e elogiando a mudança dele.