Festa no BBB 24: Paulo Ricardo se apresentará com participações de Cyndi Lauper e Magic!

Em clima de despedida, o Top 8 do BBB 24 terá uma festa intimista com o cantor Paulo Ricardo e participações virtuais dos artistas Cyndi Lauper e Magic!. Os oito participantes a disputa pelo prêmio milionário serão surpreendidos nesta quarta-feira (03) com uma noite repleta de homenagens na apresentação do ex-RPM em voz e violão.

Além da banda canadense Magic! e da cantora norte-americana Cyndi Lauper, outras atrações nacionais, ainda não divulgadas, se apresentação virtualmente. Para homenagear o Top 8, a festa terá uma estrutura com painéis de LED. Nesses painéis, os brothers conseguirão revisitar memórias construídas ao longo dos meses de confinamento dentro do BBB 24.

Paulo Ricardo, voz por trás da canção de abertura do BBB, já se apresentou em outras ocasiões na casa. O artista já fez shows no BBB 8, 14, 17 e 22. Veja!

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)