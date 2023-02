Festa do líder: com tema country, BBB 23 tem touro mecânico e faixa de rainha

A segunda festa do líder Gustavo tem como tema “festa country”, nesta quarta-feira (15), no "Big Brother Brasil 23". Além de um touro mecânico, a produção liberou faixas para elegeram uma rainha do rodeio. Os detalhes iniciais da programação foi exibido em canal aberto, pela TV Globo.

O evento está bem dinâmico. Na área com touro mecânico funcional, há um ranking mostrando o tempo que cada pessoa conseguir permanecer montado. Todos os brothers estão vestidos a caráter, com jaquetas de couro, peças com franjas e chapéu. Key ganhou o título de "rainha" e Amanda a de "princesa do rodeio".

VEJA MAIS

Assim como na primeira, com o tema de “agroboy”, o sertanejo rolou solto. Os confinados curtiram. Está previsto a liberação de violão e cachaça de banana.