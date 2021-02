Fábio Júnior e irmãs comemoram a permanência de Fiuk no 'BBB21'

Mesmo após alguns familiares comentarem que o cantor Fábio Júnior foi contra a participação do filho no reality, o paizão festejou muito a permanência de Fiuk no "BBB21". O ator e cantor recebeu apenas 0,87% dos votos no paredão com Sarah, que levou 0,37% dos votos, e o eliminado Nego Di, recordista de votos com 98,76%.

"Aêêê filhote! Te amo muitão", escreveu Fábio nas redes sociais.

As irmãs de Fiuk, Cleo e Tainá Galvão, também comemoraram a sua permanência. "Eu queria tanto dar uma abraço nele", disse Tainá. Eu to tão feliz que a espiã e o filho do Roberto Carlos seguem no jogo", brincou Cleo.