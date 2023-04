Ex-participante do 'Big Brother' espanhol é condenado por abuso sexual

José María López, ex-participante da versão espanhola do "Big Brother", foi condenado a 15 meses de prisão por abusar sexualmente uma participante durante o programa,em 2017.

VEJA MAIS

Segundo o site Folha de Pernambuco, José Maria cometeu o crime contra Carlota P. A., na madrugada de 4 de novembro, enquanto participavam do reality transmitido pela emissora Telecinco.

Ainda de acordo com as informações, o acusado deve se manter afastado da vitima por quatro anos, e deverá indenizá-la com o valor de 6.570 dólares (em torno de 32.487 reais em valores atuais). A produção do programa também deverá pagar essa quantia à Carlota.

López e Carlota iniciaram um relacionamento dentro do confinamento. Na ocasião do crime, o acusado havia aproveitado que a mulher estava embriagada para abusar sexualmente dela diante das câmeras.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)