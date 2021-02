Ex de Arcrebiano, Maraisa comentou investidas de Karol Conká: ‘Não me decepcione’

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, que já viveu um romance com Arcrebiano do ‘BBB21’, aproveitou para ironizar as investidas de Karol Conká com o modelo durante a festa dessa quarta-feira (3). No Twitter, Maraisa disse confiar no bom gosto do brother.

Eu confio em você, nos seus gostos. Vc não vai me decepcionar garoto. 🤓 — Maraisa (@Maraisa) February 4, 2021

“Eu confio em você, nos seus gostos. Você não vai me decepcionar, garoto”, escreveu a sertaneja.

Durante a festa, Karol insistiu para ficar com Arcrebiano e, embora o modelo a princípio tenha resistido às investidas da cantora e afirmado que está focado no jogo, no final da noite ele beijou a curitibana e foi até para baixo de edredom com ela.